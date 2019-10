Dierenbeul veroordeeld tot zes maanden cel omdat hij Sprotje de kat in oven stopte

De kat Sprotje werd vorig jaar in juni binnengebracht bij een dierenarts met ernstige brandwonden en bloedingen. Het dier was mishandeld door een jongeman die de kat een kwartier in de oven had gestoken en gebruikte als voetbal. Het dier werd door een omstaander naar de dierenarts gebracht. Zijn volledige linkerzijde was weggebrand.