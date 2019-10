De Europese Unie moet zelf kunnen beslissen of ze militaire operaties uitvoert in Syrië

Die Amerikaanse houding is niet nieuw. De VS zal ons natuurlijk bijstaan, via de NAVO, als ons eigen grondgebied aangevallen wordt. Maar al sinds het einde van de Koude Oorlog signaleren de Amerikanen keer op keer dat het aan Europa zelf is om veiligheidsproblemen rondom Europa aan te pakken. De VS gaat dat niet in onze plaats doen. De Europeanen hebben die boodschap echter niet willen horen.

Het is natuurlijk gemakkelijk om jezelf wijs te maken dat, wat er ook gebeurt, de Amerikaanse cavalerie het altijd zal komen oplossen. Dan is het dus ook helemaal niet dringend om de eigen defensie te versterken. Tot de cavalerie een keer niet komt opdagen of vroegtijdig de aftocht blaast…