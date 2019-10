Twee jonge, Iraakse migranten dood teruggevonden op strand in Noord-Franse Le Touquet

"Op 20 meter van het lichaam, richting de duinen, heeft de politie van Le Touquet ook een kleine boot zonder motor teruggevonden, met daarin twee roeispanen en één veiligheidsvest", liet de prefectuur van Pas-de-Calais aan persagentschap AFP weten. 450 meter verder werd nog een soortgelijk bootje gevonden. Of deze boot gelinkt is aan de andere boot of de lichamen, is nog niet zeker.