Uitgeputte orang oetanmoeder en haar jong op de vlucht voor zwaarste bosbranden sinds jaren in Indonesië

De moeder, een 20-tal jaar oud, en haar jong van 8 maanden waren opgejaagd door het vuur en in paniek naar een dorp gevlucht. Ze waren allebei erg mager en uitgedroogd. Na verzorging konden ze dezelfde dag nog vrijgelaten worden op een leefbare plek.

De branden zijn aangestoken door landbouwers om nieuwe gronden te kunnen bewerken. De praktijken lopen altijd uit de hand, maar dit jaar eisen ze de zwaarste tol sinds 2015. In de provincie Kalimantan en op Sumatra ging sinds januari al 320.000 hectare in vlammen op.

Door de verstikkende rook van de branden moesten vorige maand nog scholen de deuren gesloten houden. Organisaties als Unicef wezen op de risico's voor de gezondheid van miljoenen kinderen in de regio. De rookhinder doet zich vooral voor in Kalimantan, het Indonesische deel van het eiland Borneo. De orang oetans, een bedreigde diersoort, zijn zowel in Borneo als op Sumatra thuis.

Maar de vervuiling is ook al jaren een twistappel tussen Indonesië en buurlanden Maleisië en Singapore. Zo was dit jaar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur dagenlang in een dikke rookwolk gehuld.