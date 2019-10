Vervuilde grond in Antwerpse haven verdwijnt onder sarcofaag

Op het terrein van Fort Sint-Filips werd tot in de jaren 70 afvalolie verbrand van de Antwerpse industrie. Een normale sanering is niet mogelijk omdat de bodem te erg vervuild is. Daarom is er een manier bedacht om de vervuilde grond in te kapselen. Er komt een muur van wel 35 meter diep rond het vervuilde terrein. Daarboven komt nog een ondoorlatende deklaag. Het Havenbedrijf spreekt daarom van een sarcofaag en benadrukt dat er geen gevaar is voor de omgeving.

Fietsen in het groen

Er zullen ook nieuwe dijken aangelegd worden op het terrein in het kader van het Sigmaplan. Dat plan is er om ons te beschermen tegen overstromingen. "Op die dijken komt er plaats voor meer groen en een fietspad", zegt Nick Pays van het Havenbedrijf van Antwerpen. "Het nieuwe fietspad zal langs de Fort Sint-Filipssite lopen en de contouren van het oude fort zullen nog zichtbaar zijn. Er komen ook infoborden met het verhaal van het fort. Je krijgt dus een stukje geschiedenis mee tijdens je fietstocht."

De werken van het Fort Sint-Filipsgebied in de haven zullen ongeveer 2 jaar duren en ze zullen meer dan 20 miljoen euro kosten. Dat maakt het één van de duurste saneringen ooit in Vlaanderen.