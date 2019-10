Vierhonderd miljard dollar aan eten gaat jaarlijks verloren voor het in supermarkt belandt

Ongeveer 14 procent van het geproduceerde voedsel gaat elk jaar verloren, met Zuid-Azië, Noord-Amerika en Europa als de slechtste leerlingen van de klas. Ter illustratie: in Nieuw-Zeeland en Australië gaat 5,8 procent van het voedsel verloren, in Centraal- en Zuid-Azië bijna 21 procent. Kwetsbaar voedsel zoals groenten en fruit gaat logischerwijs vaker verloren (22 procent) dan bijvoorbeeld granen en peulvruchten (9 procent).

"We hebben geconstateerd dat de verliezen het grootste zijn bij de producenten, waar het oogsten en slachten plaatsvindt", zegt hoofd statistiek van FAO, Carola Fabi. "Er is bijvoorbeeld een groot probleem met de opslaginfrastructuur in de boerderijen."

Ze verwijst daarbij naar landen waar traditionele methoden worden gebruikt om voedsel te stockeren, waardoor het blootgesteld wordt aan micro-organismen, insecten en knaagdieren.