Vlaams minister-president Jambon bezoekt Nederlandse collega Rutte: "Nederland gecharmeerd door ons regeerakkoord"

Vlaams minister-president Jan Jambon heeft in Nederland zijn eerste buitenlandse bezoek afgewerkt. Volgens Jambon was de ontmoeting met de Nederlandse minister-president Mark Rutte niet toevallig zijn eerste buitenlandse bezoek.

"De Nederlandse premier Rutte was heel gecharmeerd door het Vlaamse regeerakkoord, door onder meer de vele verwijzingen naar Nederland. We hebben altijd gezegd dat we ons gaan spiegelen aan de noordelijke landen met Nederland vooraan in het peloton. Daar was hij vereerd door", zei Jambon na afloop.

Rutte en Jambon hebben ook gesproken over het plan van de Vlaamse regering om de Vlaamse canon in te voeren. "Hij heeft ons ook onderhouden over hoe in Nederland de Nederlandse canon is ingevoerd. Hier in Nederland was er eerst heel wat scepticisme over zoals in Vlaanderen. Hij heeft gezegd hoe dat overwonnen werd in de loop van de jaren", meldt minister-president Jambon.