Vlaamse primeur: scholen in Harelbeke roepen op om niet te roken aan schoolpoort

Roken binnen de schoolmuren mag sowieso niet meer. Dat besliste de Vlaamse overheid begin dit jaar al. Maar 11 basisscholen in Harelbeke vragen nu dus aan iedereen om niet meer te roken in de buurt van de scholen.

Eén van die scholen is de Mariaschool. Die won een ludieke actie om de ouders te sensibiliseren. Leerlinge Femke bedacht de slogan die ze daar met krijt op de stoep tekenden. "Rookvrij, iedereen blij", luidt die. "Ik heb mijn eigen mama er al eens op aangesproken", zegt Femke. "En dan gaat ze iets verder van de schoolpoort roken." Als beloning komt er in die school in Harelbeke nu een zeepbellenblaaskunstenaar naar hun school op de Dag tegen Kanker.