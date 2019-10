Dit zijn de vijf kandidaten om voorzit(s)ter te worden van de MR 

Denis Ducarme is minister van Landbouw, Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, en Maatschappelijke Integratie in de federale regering, en sinds de val van de regering-Michel I belast met het Grootstedenbeleid. Hij is voorzitter van de afdeling van de MR in Henegouwen, en eerder was hij fractieleider van de MR in de Kamer.