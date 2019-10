Politie "pispaal" na klimaatbetoging: "Bij rechtse organisaties neemt stadsbestuur wél alle maatregelen"

De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) is het niet eens met de kritiek van de politievakbond. Via zijn woordvoerder laat hij weten dat een betoging, ongeacht of die een mogelijk links of rechts karakter heeft, nooit beoordeeld wordt op inhoud. Hij wil ook eerst het verslag over het politieoptreden afwachten, vooraleer in gesprek te gaan met de bond.