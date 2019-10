Wie zijn de strijdende partijen in het noorden van Syrië precies, en wat willen ze? Een overzicht

Geschikte omstandigheden, dat is in de praktijk: chaos. In Irak gaat het aantal aanslagen dat door IS gepleegd wordt al in stijgende lijn. En het afgelopen weekend, toen bleek dat honderden IS-vrouwen zijn ontsnapt uit Koerdische gevangenissen, werd een hele resem sluimerende IS-propagandakanalen opnieuw geactiveerd.