Bookerprijs voor twee winnaars: Margaret Atwood en Bernardine Evaristo  

De jury noemt "The testaments" van Margaret Atwood een "onderzoek naar medeplichtigheid en veerkracht, in een bijzondere taal en met een grote vertelkracht.

Het was verwacht dat “The testaments", 35 jaar na "The handmaid's tale" goed zou scoren. Het is nog maar dik een maand uit; er werden in het Engels al 350.000 exemplaren van verkocht en het valt ook bij ons in de smaak. Margaret Atwood heeft een wervelend, spannend en slim vervolg geschreven, vanuit een ander perspectief en met een vleugje hoop dat er toch verzet mogelijk is tegen die vreselijke samenleving Gilead, waar vrouwen alleen nog goed zijn om kinderen te baren.

Volgens Atwood haalt de realiteit de fictie in en leven we nu ook steeds meer in een wereld die vrouwen de mond snoert. Margaret Atwood wordt volgende maand 80; in 2000 won ze de Bookerprijs ook al voor “De blinde huurmoordenaar”. Ze haalde al 6 keer de shortlist.

Bekijk hier onder een video waarin Margaret Atwood voorleest uit haar winnende boek "The testaments":