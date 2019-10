Agent in Texas opgepakt, verdacht van moord op onschuldige zwarte vrouw

De zaak doet opnieuw het debat oplaaien over het politiegeweld ten aanzien van Afro-Amerikaanse bewoners in de VS. Twee weken geleden werd een blanke politieagente nog veroordeeld tot tien jaar cel nadat ze zich van appartement had vergist en een zwarte buurman doodschoot in de veronderstelling dat de man in haar woning had ingebroken.