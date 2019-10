Allemaal Amerikaan: oog in oog met Sierra Roehl

Ze is 20 jaar, en woont in Dillingham in Alaska. Maak kennis met Sierra Roehl. Op reportage in Alaska ontmoette ik haar aan de receptie van dat ene plaatselijke hotel in het dorp, de Bristol Bay Inn. Ze sprak later met ons af op het strand van Kanakanak in de Bristol Bay. Daar deed ze haar verhaal.

Sierra is een Joepikindiaanse vrouw. Het Joepik spreekt ze nog amper, zegt ze. Ze heeft de taal wel geleerd op school, maar ze spreekt eigenlijk alleen Engels. Voor de Joepiktaal heeft ze nu een app op de telefoon, voor als ze een woord van haar voorouders wil opzoeken.

Sierra heeft drie zussen en twee broers. Ze leeft met haar familie van de elandenjacht, de jacht op kariboes, en de visvangst. Ze maakt zich zorgen over de toekomst. Ze ziet de zomers heter worden, de bosbranden in aantal toenemen, en de winters worden minder koud. Ze hoopt dat haar inheemse cultuur behouden kan blijven.

Sierra ziet veel lokale bewoners in de put zitten, door depressies, alcohol of drugs. Ze vindt het treurig om de mensen te zien lijden. Toch wil ze niet dat Alaska anders wordt of stedelijker. Het is juist het isolement dat de cultuur in stand kan houden. Natuurlijk is Alaska een deel van de VS, zegt ze. Het is niet omdat we afgelegen liggen, dat we niet ook op en top Amerikaans zijn.

Oog in oog met Sierra Roehl.

Kijk hier naar het verhaal van Sierra Roehl: