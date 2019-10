President Trump legt Turkije sancties op, Soenens: "Hij draagt verpletterende historische verantwoordelijkheid"

Naast de internationale kritiek is er ook reactie gekomen van Trumps eigen achterban, de Republikeinen. "Dit is een grote vergissing, we laten de Koerdische bondgenoten in de steek. Dit moeten we rechtzetten", reageerde de invloedrijke senator Lindsey Graham. Maar of Trump dít rechtgezet krijgt, blijft afwachten.



En er is een bijkomend aspect, benadrukt Soenens. "Er liggen 50 kernwapens opgeslagen op 300-400 km van de Syrische grens. Als de Amerikanen die weghalen, omdat ze in een moeilijk conflict zijn verwikkeld geraakt met Turkije dan komt er een einde aan de Turks-Amerikaanse alliantie, met enorme gevolgen voor de regio. Er is een domino-effect in gang gezet en waar zal dat eindigen?"