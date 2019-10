Amerikaanse sancties dreigen Turkse economie een oplawaai te geven (en Belgische bedrijven een flinke tik)

Als de Turkse economie - de 18e economie ter wereld - een rake klap krijgt, zal dat ook gevolgen hebben voor de hele regio rond Turkije. “De gevolgen zullen natuurlijk niet zo groot als bij een groeivertraging in China of Duitsland, maar er zullen wel degelijk gevolgen zijn voor andere landen”, zegt Koen De Leus. “Dat zal op zijn beurt extra wegen op de wereldeconomie, die sowieso al serieus aan het vertragen is. Dit komt dus boven op alle problemen waarmee de wereldeconomie al kampte.”

Ook een aantal Belgische bedrijven dreigen te delen in de klappen. De bank BNP Paribas Fortis kreeg vorig jaar al een flinke tik door de Turkse muntcrisis. Uit gegevens van de Nationale Bank blijkt dat de Belgische banksector voor 16 miljard euro “blootgesteld” is aan Turkije. Het grootste deel van het risico zit bij BNP Paribas Fortis, dat voor bijna de helft eigenaar is van de belangrijke Turkse bank TEB.

Naast BNP Paribas Fortis hebben ramenfabrikant Deceuninck - bekend van de wielerploeg - en kledinggroep FNG grote belangen in Turkije. Deceuninck is de marktleider op de Turkse pvc-ramenmarkt en heeft er twee grote fabrieken. Vorig jaar was Turkije goed voor een derde van de omzet van Deceuninck. Door de muntcrisis incasseerde het bedrijf al een klap.

Andere Belgische bedrijven die actief zijn in Turkije, zijn textielgroep FNG, luierproducent Ontex, Soudal (de wielersponsor die lijmen, siliconen en PU-schuim maakt), tapijtgroep Balta, en groente- en fruitgigant Greenyard. Ook zij zijn er allerminst bij gebaat dat de Turkse economie weer in een neerwaartse spiraal zou terechtkomen.