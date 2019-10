Auto ligt twee jaar in de Schelde en is getransformeerd tot een mosselbank

De wagen is twee jaar geleden gestolen, en lag al die tijd op de bodem van de Schelde. Een tijd geleden was het wrak al gezien door een peilboot van de Vlaamse Waterweg, en nu hebben ze de auto uit het water gehaald. De auto ziet er op zijn minst opmerkelijk uit want hij is zwart geworden van de mosselen.

Veel bekijks

De auto is vrijgegeven door het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde. De politiechef van de Vlaamse Ardennen Joost Duhamel kent de geschiedenis van de wagen: "Het gerechtelijk onderzoek in die zaak is afgerond, dus het wrak wordt niet in beslag genomen. Het mag worden weggehaald, maar dat zal waarschijnlijk een verhaal zijn voor de verzekering."

De auto blijft voorlopig nog staan op het jaagpad langs de Schelde in Ename, en heeft veel bekijks van wandelaars.