Correspondent Sven Tuytens na het protest in Barcelona: "Het wordt een hete herfst in Catalonië"

"De luchthaven is meer dan tien uur lang geblokkeerd geweest", zegt correspondent Sven Tuytens in "De ochtend" op Radio 1. "Meer dan honderd vluchten zijn afgelast, duizenden reizigers waren gestrand. De politie heeft verschillende charges moeten uitvoeren en pas tussen 11 uur en middernacht is men er in geslaagd om die actievoerders weg te krijgen."

De Vlaming Raf Jacobs, die in Barcelona woont, ondervond het protest op de luchthaven aan den lijve. "We zijn gisteren om halfzes in de namiddag geland en pas om halfeen 's nachts de luchthaven buitengekomen. Dus we hebben meer dan zes uur op de luchthaven vastgezeten. We vroegen aan de politie of het buiten veilig was, maar die wist het zelf niet." Toen hij uiteindelijk de luchthaven kon verlaten, was de ellende nog niet voorbij. "Met een bus ben ik aan de haven afgezet, vandaar moest ik te voet naar huis. Nog zo'n drie kwartier, alleen met de handbagage."

Ook in het centrum van de stad is er tot heel laat in de avond betoogd en actiegevoerd. "Betogers zijn er zelfs in geslaagd om het hoofdkwartier van de politie te omsingelen. Daar zijn ook verschillende charges uitgevoerd. Spoorlijnen zijn geblokkeerd geweest, er is brand gesticht en meer dan vijftig treinen zijn niet kunnen uitrijden. "