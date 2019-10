Belgische blauwe steen voortaan in Britse handen

De steengroeve in Zinnik (Soignies) ontstond in 1888. Het is de grootse groeve in Europa voor blauwe steen, zegt overnemer SigmaRoc in een beursmededeling. Jaarlijks is er een productie van 1,5 à 2 miljoen ton steen. En er is nog een reserve goed voor 150 jaar steenwinning aanwezig, klinkt het. Er werken 435 mensen, plus een indirecte tewerkstelling van 2.500 plaatsen.

De verkopers zijn twee investeringsvehikels van de AB InBev-familie de Spoelberch, Cobepa en Verlinvest, en managementsvennootschap CDH Management. Vrijdag geeft Carrières du Hainaut meer uitleg over de deal op een persconferentie met de Belgische verantwoordelijken en toplui van SigmaRoc.

De volledige deal is gewaardeerd op 81,3 miljoen euro, meldt SigmaRoc nog. Het bedrijf neemt immers ook schulden over van de steengroeve. De Britten financieren de overname met de uitgifte van nieuwe aandelen, wat 32,8 miljoen pond (38 miljoen euro) moet opleveren.