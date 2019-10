Brusselse burgemeester Close wil met alcoholverbod overlast rond Beurs aanpakken

Het onveiligheidsgevoel rond de Beurs in het centrum van Brussel is opnieuw een issue. "We zien dat de overlast zonder uitzondering wordt veroorzaakt door mensen die onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicatie", zegt burgemeester Close. Een probleem dat hij wil aanpakken met een alcoholverbod.

Dat verbod moet er tegen het einde van het jaar komen en zal gelden van middernacht tot 6 uur 's ochtends rond het Beursgebouw, de precieze perimeter moet nog bepaald worden. Wie er na ­middernacht nog alcohol zal drinken op straat, riskeert een administratieve boete die kan oplopen tot 350 euro. De politie zal stelselmatig controleren en zo nodig de drank in beslag nemen.

Voor alle duidelijkheid: er komt geen verbod op de verkoop van alcohol. En mensen zullen ook nog alcohol kunnen drinken op café of op de terrasjes.