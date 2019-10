Brusselse politie start onderzoek naar  mogelijk politiegeweld aan hoofdcommissariaat tijdens klimaatactie

In een online blog getuigde de 19-jarige student Quinten Vanagt over het buitensporige politiegeweld waar hij getuige van was: "Toen we met een veertigtal mensen in de garage zaten werden de deuren toegedaan en ging een politieagent op zijn grote motor zitten". Volgens Vanagt ging het om een private motor en geen politievoertuig. "Hij startte de motor en kwam toen dicht bij onze groep staan. De agent begon luid op te trekken, waardoor de uitlaatgassen in ons gezicht werden geblazen. Onze handboeien zijn nooit losgemaakt."