Dansers Ballet Vlaanderen vieren 50e verjaardag met taart: "Voor één keertje mag het"

In 1969 werd het Koninklijk Ballet van Vlaanderen opgericht door Jeanne Brabants in Antwerpen. Zij leidde het gezelschap ook 15 jaar. Intussen is de naam dus veranderd in Ballet Vlaanderen en is het het grootste balletgezelschap van Vlaanderen.



Normaal moeten de balletdansers strikt letten op wat ze eten, maar nu mochten ze voor één keertje zondigen. "Één keer op 50 jaar mag de riem er wel eens af", lacht woordvoerder Wilfried Eetezonne. "Dat zullen ze er wel afdansen. Het is een grote taart, maar we hebben dan ook 45 dansers dit seizoen."

Het wordt een feestjaar voor Ballet Vlaanderen. Er zijn voorstellingen, lezingen en evenementen om het gouden jubileum te vieren.