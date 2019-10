Linde Polfliet (Extinction Rebellion): "Wij verwachten arrestaties bij acties, maar niet met pepperspray of matrakken"

"We willen uit onze comfortzone treden om ons standpunt duidelijk te maken. We verwachten daarbij arrestaties, we bereiden onze mensen daar ook op voor, maar niet met pepperspray, waterkanonnen of matrakken."



Volgens de politie weigerden de actievoerders om te onderhandelen. Polfliet spreekt dat tegen en zegt dat ze wel degelijk met de politie in dialoog zijn gegaan. "Op het moment dat het offensief van de politie is ingezet, waren we eigenlijk nog aan het debatteren wat we gingen doen. We wilden de mening van iedereen op het plein horen, maar midden in die beslissing heeft de politie de aanval ingezet."

Gaan ze een klacht indienen tegen de politie? "We zijn alle getuigenissen aan het bundelen. We hebben er nu een 30-tal. Al onze energie gaat nu naar psychologische bijstand en voor elkaar zorgen. Dat zijn zorgen voor later."