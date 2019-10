De paddenstoelen zijn terug... en daar zijn ook de stropers

Of hij zeker is dat de Russula eetbaar was? Er zijn tenslotte meer dan 750 soorten Russula’s. Een foutje is snel gemaakt. “Dit is een soort die ik wel vaker tegenkom”, zegt Moons. “Maar misschien kunnen we toch beter even nakijken of het geen giftig exemplaar is. Je weet inderdaad maar nooit.”