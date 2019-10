De vijf boeken die het leven van comedian Nigel Williams hebben veranderd

Toen hij tweeëntwintig was, ruilde Williams Engeland voor België. "Ik ben toen als een gek beginnen te lezen. Ik wilde weten hoe de maatschappij waar ik naar was verhuisd in mekaar stak. Ik probeerde België te begrijpen want ik was van plan hier te blijven wonen. Waarom zijn de nationalisten in Vlaanderen rechts, vroeg ik me bijvoorbeeld af. Want bij de Schotten, de Noord-Ieren en de Welsh is dat anders."