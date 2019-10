"Een van die momenten dat het toegelaten is te lachen met iemands pijn"

De 32-jarige Martin Craig, eigenaar van de auto, op diverse Britse nieuwsmedia: "Deze lieve persoon dacht dat het een goed idee was om overdag in mijn auto in te breken. Maar dat idee werd hem hard in het gezicht terug geslagen."

"Zelf heb ik er weinig van gemerkt, totdat ik natuurlijk de bewakingsbeelden zag. De politie kwam immers langs en vertelde me dat ze iemand opgepakt hadden die in mijn auto had willen inbreken. Eerst wilde ik het zelfs niet geloven, want wie durft er nu in volle daglicht zoiets te doen, terwijl iedereen dat dan kan zien?"

"Toen ik dan zag dat de baksteen recht in zijn gezicht sloeg, kon ik niet anders dan lachen."

"Er was lichte schade aan het voertuig, vooral dan aan het venster en aan de deur. Waarom hij mijn auto uitgekozen had om iets uit te stelen, is me nog steeds niet duidelijk."

De beelden gingen alvast het afgelopen weekend de wereld rond. Op de Australische nieuwszender 9 News vroeg men zicht alvast af "waar de Benny Hill-muziek was op het moment dat je die nodig hebt", en concludeerde men dat het een van die momenten was dat "het toegelaten was te lachen met iemands pijn. Dat is niet altijd gepast, maar dit keer wel."