Voor het eerst een Belg op podium van wereldkampioenschap veganistisch koken

Souschef Sylvester Schatteman reisde af naar Turijn om deel te nemen aan het wereldkampioenschap veganistisch koken. De wedstrijd is onderdeel van een groots vegetarisch foodfestival "The Vegetarian Chance". Hoewel het om een vegetarisch festival gaat, was de opdracht voor de deelnemende chefs om volledig veganistisch te koken.

De chef werd uitgeroepen tot vice-wereldkampioen, en dat is een unieke prestatie, want geen enkele Belgische chef deed hem dat voor. Schatteman werkt in restaurant Hofke van Bazel in Kruibeke en daar zijn ze heel blij met de prijs. "Het is een mooie internationale erkenning voor de inzet en passie van Sylvester. Hij heeft echt een groene kijk op gastronomie."

De eerste plaats was voor Japanner Ueda Satoru. Schatteman kreeg ook nog een nevenprijs: van alle deelnemende chefs was zijn visie en zijn boodschap het duidelijkst gebracht.