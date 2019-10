Elektrische gocarts breken niet door aan zee, klanten geven voorkeur aan traditionele billenkar

Vaak kunt u geen elektrisch ondersteunde gocarts huren aan onze kust. "De vraag naar zo'n gocarts is er gewoon niet", zegt Jan Bart Van In van het magazine "West-Vlaanderen Werkt". "De gocartuitbaters horen zelf van hun klanten dat ze net op zoek zijn naar de traditionele billenkar. Ze willen ermee rijden om de belevenis van het trappen te voelen." De gocartuitbaters zelf kopen ook liever traditionele exemplaren aan. "Elektrisch aangedreven modellen zijn duurder in aankoop en in onderhoud", zegt Van In.

Kinderen willen trappen

Elektrisch aangedreven gocarts voor kinderen bestaan wel. Maar toch merken de uitbaters dat de hype gepasseerd is en dat de kinderen kiezen voor een gocart met trappers. "In het begin twijfelen ze misschien nog een heel klein beetje", zegt Jonathan Meseure van Nico Fun On Wheels. "Maar eenmaal ze op een klassieke gocart zitten, dan zien ze hoe fijn het is om te trappen. Soms racen ze zelfs tegen elkaar. Ze houden ervan om actief bezig te zijn.

1 Belgische gocartbouwer

In ons land bestaat nog maar één gocartfabrikant en dat is Carl Gies uit Westkapelle bij Knokke-Heist. Hij bouwt elk jaar ongeveer 200 gocarts die bestemd zijn voor onze kust of voor het buitenland. "Ik exporteer 80 procent van mijn gocarts", zegt hij. "Er rijden er onder andere rond in Japan, Zwitserland en Marokko." Carl merkt op dat elektrische gocarts, in tegenstelling tot bij ons, wel aanslaan in het buitenland. "Hier, aan zee, slaan de elektrisch ondersteunde billenkarren nog niet aan. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien omdat de mensen houden van traditie en liever actief bezig zijn?"

Kusterfgoed

Nergens in Europa vindt u meer gocartverhuurders dan aan onze kust: 50 in totaal. Daarom wil Kusterfgoed vanaf volgend jaar werken rond het thema van de billenkar. "We schrokken ervan dat we zo weinig beeldmateriaal in ons bezit hadden van gocarts", zegt Bart Plasschaert van Kusterfgoed. "Dat is best jammer, want het is iets dat je elke dag op de zeedijk ziet. Dus vanaf 2020 gaan we op zoek naar mensen die leuke herinneringen hebben aan gocarts. Die verhalen en foto's proberen we dan te digitaliseren. Zo kunnen we dit erfgoed bewaren voor de komende generaties."