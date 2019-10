Gent overweegt wandelverbod bij stormweer in parken, het "bomenteam" krijgt alvast versterking

Bij hevig stormweer eind september waaide een grote oude boom aan het Citadelpark om en beschadigde er verschillende auto's. Het incident zette de stad er toe aan om na te denken over bijkomende maatregelen bij stormen.



Gent kan de vele parken niet echt afsluiten, dat is praktisch onmogelijk. Om er toch voor te zorgen dat mensen wegblijven uit de parken, overweegt de stad nu om een wandelverbod in te stellen in parken bij stormweer. Het voorstel wordt nu uitgebreid onderzocht, onder meer door de juridische dienst.

Versterking voor het bomenteam

Het wandelverbod is er dus nog niet. Wél al zeker is dat het zogenoemde "bomenteam" van de groendienst versterking krijgt om te helpen bij het vellen en snoeien van bomen. Dat is volgens de stad nodig, omdat er meer werk is voor dat team door de veranderende klimaatomstandigheden.