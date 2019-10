Handelaar uit Halle helpt dakloze man uit de nood

De dakloze man is afkomstig uit Oost-Europa en is zijn land ontvlucht. Hij leeft in een bestelwagen met zijn twee honden. Handelaar Philip Demanet wil hem graag helpen. Het begon met een eenvoudig broodje en een koffie. Nadien lanceerde hij een oproep op facebook om hulpgoederen te schenken.

"De respons was enorm", zegt Philip. "Via telefoon, mail, WhatsApp kwamen heel wat reacties binnen en de rekken in mijn zaak zijn ook al aardig gevuld." Donderdag worden alle giften aan de dakloze man overhandigd.

Toekomst

De hulpactie is een eerste stap om de man te steunen. In een tweede fase wordt er gezocht naar huisvesting en een job. "Ook daarover zijn gesprekken aan de gang", vertelt handelaar Philip Demanet.