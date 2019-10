Hoe een jeneverstoker de geheime recepten van een stokerij op een gewiekste wijze redde

Toen de meesterstoker van jeneverstokerij Severy met pensioen ging, nam hij de geheime recepten mee want hij wilde ze niet delen met anderen. Op die manier was de stokerij gedoemd te verdwijnen. Leerjongen Louis Jordens vond daar wat op.

Kleinzoon Gert: "Mijn grootvader ging elke avond op zolder de kruiden wegen, na een dag productie. Dat schreef hij keurig op. 's Anderendaags ging hij opnieuw de kruiden wegen. Zo wist hij welke kruiden en hoeveel er gebruikt waren voor een bepaald recept. Zo is hij de recepten te weten gekomen en die heeft hij later nog verfijnd."

Passie

"Mijn grootvader heeft me de passie voor een kruidenmengeling meegegeven", zegt Gert. "Als we samen in de moestuin bezig waren, dan vertelde hij met veel passie over kruiden." Zelf heeft Gert een variatie op jenever ontwikkeld, namelijk een eau de bière. Gert Jordens: "Dat is een afkooksel van bier waar je de alcohol uit haalt. We gaan er geen kruiden meer aan toevoegen. Het basisproduct is niet het graan dat gegist wordt, maar wel bier dat we distilleren."

Gestookte vertellingen

Het verhaal over jeneverstoker Louis Jordens en andere jeneververhalen kan je gaan beluisteren tijdens de "Gestookte vertellingen" op de Jeneverfeesten dit weekend. Meer informatie vind je op www.jeneverstokers.be