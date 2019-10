Hogeschoolplein in Leuven wordt omgetoverd tot "groen belevingsplein"

De komende jaren zijn er heel wat renovatiewerken gepland op en rond het Hogeschoolplein in Leuven. Omdat er op dit moment nog geen duidelijkheid is over wat er met de 19e en 20e -eeuwse neoclassicistische burgerhuizen op het plein zal gebeuren, is de timing voor de definitieve heraanleg van het plein nog niet gekend. Maar Leuven wil niet blijven wachten en gaat het plein nu tijdelijk heraanleggen. "Het Hogeschoolplein biedt veel mogelijkheden", zegt schepen Dirk Vansina. "Dat gaan we vanaf nu ook benutten zodat we op het plein een nieuwe dynamiek creëren."

Belevingsplein

Vanaf begin volgend jaar wordt het plein heraangelegd met zitbanken, speeltuigen en fietsenstallingen. "Het is de bedoeling dat het een belevingsplein wordt waar het aangenaam vertoeven is", zegt Vansina. "Het plein wordt uitgebreid. Er komt meer groen en minder stenen. Het plein moet tegen de zomer volgend jaar af zijn."