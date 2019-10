"Ik ken geen enkele jager die een wolf zou neerschieten"

Vandaag op 15 oktober start het jachtseizoen voor hazen en fazanten. "Voor de fazanten is het nog afwachten maar voor de hazen wordt het in de Kempen ongetwijfeld een goed jaar", zegt jager Luc Jansen van Hubertusvereniging Vlaanderen in 'Start Je Dag'. "We tellen meer hazen dan andere jaren en dat ligt waarschijnlijk aan de droge zomer. De landbouwers hebben hun gras op de akkers minder afgereden. Daarin verschuilen de jonge hazen zich waardoor ze meer kansen hebben gekregen."

Eén haas per jager per dag

Spreken van een 'goed jaar' en 'betere overlevingskansen' klinkt cru als je de dieren toch gaat afschieten. "Veel mensen vinden dat vreemd", beaamt Luc. "Je moet weten dat wij het hele jaar door bezig zijn om het wildbestand te doen groeien. Wij zaaien veldbloemen in op de wildakkers zodat er meer insecten komen en dus meer eten voor de hazen en fazanten. We planten ook heggen en bomen, en leggen drinkpoelen aan. Allemaal in de hoop om het wildbestand op te krikken en daar een klein deel van te oogsten. Er is minder wild dan vroeger dus jagen we selectief. De jachtgroepen zijn kleiner en de regel is dat er nooit meer dan één haas per jager per dag geschoten mag worden. Drie jaar geleden hebben we bijvoorbeeld besloten om geen enkele haas te schieten omdat de populatie te kwetsbaar was."

Kipsaté of wildragout?

Luc Jansen is als jager actief in de regio Ravels-Weelde-Poppel. Een streek waar sinds kort ook everzwijnen gesignaleerd zijn. Hij merkt elk jaar dat sommige mensen de jacht wreed en nutteloos vinden al ziet hij dat anders. "Ik geef de voorkeur aan een stukje geschoten wild waarvan ik weet dat het in vrijheid mocht opgroeien. Vergelijk dat eens met een kippenstal met 20.000 hennen die op zes weken tijd geen daglicht zien en enkel gekweekt worden om als kipsaté op je bord te belanden. Dat vinden mensen blijkbaar wel normaal" aldus Luc Jansen in 'Start Je Dag'.

Wolvin Naya neergeschoten?

De afgelopen weken wezen natuurverenigingen naar jagers al verantwoordelijke voor de verdwijning en vermoedelijke dood van wolvin Naya. "Het is bekend dat niet alle jagers liefhebbers zijn van wolven", zei Jan Loos van 'Welkom Wolf' recent nog op Radio 2. "Ik ken geen enkele jager die zoiets zou doen", reageert Luc Jansen. "Moest het waar zijn zou dat verschrikkelijk zijn maar ik geloof het niet. Een jaar geleden stond ik in Polen oog in oog met een wolf. Dat was een prachtige emotionele ontmoeting. Hij stond zo'n vijftien meter van me en ik had een geweer bij. Geen haar op mijn hoofd heeft er aan gedacht om dat beest neer te schieten."