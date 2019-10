Beringen meet luchtkwaliteit via eieren

Buurtbewoners van de industriezone Ravenshout maken zich al langer zorgen over de luchtkwaliteit in hun buurt. Die ongerustheid is nog toegenomen nu Bionerga begin volgend jaar zijn biostoomcentrale in gebruik zal nemen. Het stadsbestuur van Beringen schakelt nu het Nederlandse bedrijf Toxicowatch in om de luchtkwaliteit op langere termijn te monitoren.

Vanochtend haalden medewerkers van Toxicowatch voor het eerst stalen van eieren op bij buurtbewoners om zo te checken of en hoeveel dioxines er in die eieren zitten. Het gaat om een zogenoemde nulmeting, op dit moment werkt de verbrandingsoven nog niet. Eens de verbrandingsoven werkt, volgen er nieuwe metingen en kan de luchtkwaliteit vergeleken worden. Schepen van milieu Tijs Lemmens (VOLUIT) wil zo de ongerustheid bij de buurtbewoners wegnemen en "indien er toch een probleem zou zijn, kunnen we de gepaste maatregelen nemen".

Volgens de medewerker van Toxicowatch die dinsdagmorgen naar Beringen kwam, zijn kippeneieren uitermate geschikt als biomarker. "Kippen zitten de hele dag rond te scharrelen op de grond en nemen bijgevolg heel wat stoffen die daar liggen op en die stoffen stapelen zich op in de eieren". De onderzoekers namen naast eieren ook grondstalen mee uit de kippenrennen.