Minister Bart Somers (Open VLD): "Cursus inburgering blijft wel gratis in Brussel"

Het was een bommetje uit het Vlaamse regeerakkoord: nieuwkomers die een inburgeringstraject volgen, zullen daarvoor 360 euro betalen. Dat traject bevat een onderdeel "maatschappelijke oriëntatie" en een cursus Nederlands. Bij de inschrijving zullen nieuwkomers per deel 90 euro betalen (180 euro in totaal), en voor de examens aan het einde opnieuw 90 euro per cursus (180 in totaal).

Maar in Brussel zullen die cursussen noodgedwongen wel gratis blijven, zei minister van Inburgering Bart Somers (Open VLD) vandaag in de commissie Inburgering in het Vlaams Parlement. "Een verschil in kostprijs tussen Franstalige en Nederlandstalige cursussen zou een verschuiving kunnen veroorzaken", zegt Somers, wat het "Nederlandstalige karakter van de hoofdstad" in gevaar kan brengen.

Daarom wordt een "uitzondering" voorzien, zegt de minister, en worden de cursussen in de hoofdstad gratis gehouden. De uitzondering zal gelden voor inwoners van Brussel die een traject willen volgen in Brussel.