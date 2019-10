Internaat voor jongeren met beperking geopend in Kortrijk

In het internaat leren ze ook hoe ze zelfstandig kunnen leven. Er zijn ook zulke internaten aan de kust en in de Westhoek. Maar directeur van Studio Kouter Mia Cattebeke zegt dat het belangrijk is dat jongeren op internaat kunnen gaan in hun eigen streek.

Misdadig

Directeur Cattebeke vindt het een goede zaak dat er naast het aanbod aan de kust en in de Westhoek nu ook een stek is voor jongeren met een beperking in het zuiden van de provincie. "Het is een beetje misdadig om jongeren in de belangrijkste fase van hun leven weg te trekken uit hun omgeving. Het is als puber dat je je omgeving leert kennen en een netwerk van vrienden uitbouwt. Daarop kan je dan terugvallen op latere leeftijd. Als je dan van verder in de provincie op je 21e moet terugkeren naar Kortrijk, dan vind je daar je weg niet. Daarom is het goed dat Studijo Kouter er is. Er kunnen 28 jongeren met een beperking terecht."