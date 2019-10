Van "denkbare formules" met Vlaams Belang tot de woonbonus: dit was het openingscollege met Jan Jambon (N-VA)

"Een aangeboren vorm van luiheid." Dat is een van de redenen waarom Jambon geen traditioneel discours heeft voorbereid voor het college, gaf hij zelf met enige ironie aan. "Maar met een sessie van vraag en antwoord stel ik me ook kwetsbaar op en het is belangrijk om in dialoog te gaan."

De eerste vraag ging meteen over de woonbonus die de Vlaamse regering afschaft, een maatregel die niet in de verkiezingsprogramma's stond. "Als je aan zo'n regeringsonderhandeling bezig bent, maakt de administratie ook een hele nota op van besparingsmogelijkheden. De afschaffing van de woonbonus stond daarbij", verklaarde Jambon. "Het was dus eerder een voorstel dat uit de administratie is gekomen en waarvan de partijen dan gezegd hebben dat die maatregel aanvaardbaar is in de zoektocht naar de honderden miljoenen die nodig zijn om het beleid te voeren."

De nieuwe Vlaamse regering wil 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Daar gaf de Vlaamse minister-president tijdens het openingscollege even een communautaire draai aan. "Er zit misschien een constructiefout in onze staatsvorm. Als Vlaanderen met zijn VDAB-apparaat mensen uit de werkloosheid haalt, dan komt dat de federale kas ten goede. De inspanningen gebeuren op Vlaams niveau en op federaal niveau heeft men de baten. Ik hoop dat dat ooit kan evolueren. Maar het komt vooral die Vlaming ten goede dus zijn we gemotiveerd om daarop in te zetten."