Krijgen kinderen echt te vaak en te snel oorbuisjes? Dokters reageren boos: "Dat is grandioos overtrokken"

Er zijn ook grote verschillen tussen de ziekenhuizen (lees: tussen de neus-, keel- en oorartsen die daar werken). In het ene ziekenhuis worden tot 14 keer meer trommelvliesbuisjes geplaatst dan in het andere. En er zijn ook regionale verschillen: in Vlaanderen kreeg net geen twee procent van alle kinderen in 2018 een trommelvliesbuisje, in Wallonië was dat maar één procent en in Brussel niet meer dan 0,6 procent.

CM-voorzitter Luc Van Gorp doet een oproep om het voorbeeld van Nederland te volgen: “In Nederland is sinds begin dit jaar een arts actief die speciaal is aangesteld om alle onnuttige en onnodige handelingen en behandelingen in het ziekenhuis te schrappen. Trommelvliesbuisjes maken daar deel van uit, omdat afwachten vaak net zo effectief blijkt te zijn als ingrijpen.”