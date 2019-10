Unicef: "Te veel kinderen met slechte eetgewoonten"

Minstens een op de drie kinderen onder de vijf jaar, is ondervoed of heeft overgewicht. Dat staat in een nieuw rapport van kinderrechtenorganisatie Unicef. Twee op de drie kinderen tussen 6 maanden en 2 jaar krijgen ook niet de juiste voeding voor hun ontwikkeling. Unicef roept dan ook op om kinderen van gezonde en betaalbare voeding te voorzien zodat ze gezond kunnen opgroeien.