Leraar geschiedenis leert zijn leerlingen over het Oude Griekenland via videogame

Ubisoft, een Franse uitgever van videospelletjes, heeft samen met GO! Middenschool in Geraardsbergen een videogame voorgesteld over het Oude Griekenland. Leerlingen van het tweede middelbaar krijgen een inkijk in het Oude Griekenland op een speciale manier.

In "Start je dag" bij Radio 2 Oost-Vlaanderen legt leraar geschiedenis Michaël De Borre het uit: "Ze gaan meer dan 2000 jaar terug naar de Peloponnesische periode toen er oorlog was tussen Sparta en Athene."

De leraar geschiedenis probeert elk jaar zijn leerlingen mee te krijgen in de geschiedenislessen. Ze onderzoeken dan samen bronnen, bestuderen verhalen en bekijken videofragmenten. En nu kan het volledig digitaal: "Gamen kan dus soms wel op een positieve manier gebruikt worden. En nu is er een volledig educatieve tool ontwikkeld waarin het Oude Griekenland volledig werd nagebouwd. Van Macedonië tot Kreta, van Sparta tot Athene, alles zit erin."

Historisch correct

"Ubisoft heeft 4 à 5 jaar gewerkt om het spel te ontwikkelen. Ze zijn zelfs maanden naar Griekenland gegaan om het zo historisch correct mogelijk te maken, en werkten ook samen met geschiedkundigen."

Er staan 20 playstations opgesteld in de klassen: "Dat is goedkoper dan computers. Elke klas van het tweede jaar zal om de beurt een opdracht moeten doen. Ze moeten Athene en Sparta vergelijken, die de twee belangrijkste en grootste stadstaten van het Oude Griekenland zijn."

Ze doen dat door een reis te maken: "Ze vertrekken bovenaan de Akropolis in Athene, en kiezen zelf de route die ze willen nemen om tot in Sparta te geraken. En ook de manier waarop ze op weg gaan moeten ze kiezen. Ze kunnen wandelen, op een paard rijden of met een schip meegaan."

Iedere leerling komt iets anders tegen:"Sommigen zitten in een bos met een beer, of in de bergen met lynxen. Je hebt er die ook in een kleine stad of dorp terecht komen." Ook de ambachten van toen komen aan bod: "Potten bakken, brood bakken, de markten en de havens komen we tegen. We zien een heel erg bruisende wereld."

Uniek en onderdeel van het leerplan

Het spel "Discovery Tour: Ancient Greece" is een onderdeel van het leerplan. Het is de bedoeling dat alle nieuwste technologieën gebruikt worden in de lessen. Michaël De Borre: "Alles wat onze leerlingen kan aanzetten om op een actieve manier mee te doen met de lessen, is mooi meegenomen. Die leerlingen gaan dat nooit vergeten."

