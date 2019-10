Antwerps SP.A-schepen Tom Meeuws buiten vervolging gesteld in onderzoek naar gesjoemel bij De Lijn

In maart bleek dat er een gerechtelijk onderzoek tegen Meeuws was gestart voor valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en het verstoren van het openbaar opbod. Al snel bleek dat het onderzoek gebaseerd was op documenten die aan justitie waren overhandigd door Marc De Scheemaecker (N-VA), voorzitter van de Raad van Bestuur van De Lijn. In april volgde er nog een huiszoeking bij de schepen, maar vanaf dan werd het muisstil en Meeuws verdween in de politieke schaduw.