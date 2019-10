MSK Gent bereidt stormloop Van Eyck-jaar voor met "culturele rampenoefening"

1 februari 2020 start in het Museum voor Schone Kunsten in Gent de allergrootste overzichtstentoonstelling ooit over de wereldberoemde middeleeuwse schilder Jan van Eyck. In Gent zal er trouwens het hele jaar bijzondere aandacht besteed worden aan één van de belangrijkste kunstenaars van zijn tijd. In het MSK doen ze dat met een unieke tentoonstelling die drie maanden lang zal lopen. Er wordt een massa volk verwacht, zo'n 250.000 bezoekers. Om daar optimaal op voorbereid te zijn, neemt het museum geen risico's. Er komt een testdag, een 'culturele rampenoefening'.

Nagebouwde tentoonstelling

"We hebben voor de testdag volgende week de tentoonstelling opgezet zoals ze zal zijn, onder meer met replica's. Zo'n 400 vrijwilligers gaan dan alle zalen bezoeken mét een gids. We bootsen een volledig bezoek na: van aan de ingang, via de balie door alle tentoonstellingsruimtes. Op die manier willen we zicht krijgen op mogelijke problemen die kunnen ontstaan.", vertelt Johan De Smet van het MSK bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. Er gaat bijzonder aandacht naar de doorstroming, de toegankelijkheid van de toiletten en de ruimtes, de mix tussen jong en oud, de veiligheid... Daarnaast wil het museum zo ook onderzoeken of de akoestiek goed zit. "We gaan onze testpersonen in groepjes van 50 binnenlaten en zo kijken hoe alles verloopt. Ook voor het museumpersoneel is het alle hens aan dek. Iedereen krijgt zijn of haar rol om alles in goede banen te leiden."

Tickets vliegen de deur uit

De operatie is geen overbodige luxe want het MSK Gent verwacht zich aan een recordopkomst. Er zijn voor de hele looptijd van de tentoonstelling 250.000 tickets. "De verkoop loopt, zowel in eigen land als in het buitenland, als een trein. Er zijn nu al 35.000 tickets gereserveerd. We merken dat heel wat momenten, zoals weekends, al erg vol lopen. Bezoekers die een beetje flexibel zijn, raken voorlopig wel nog aan een kaartje.

Extra jobs

De grote belangstelling is ook (tijdelijk) goed nieuws voor wie in het Gentse een job zoekt in de culturele sector want het MSK heeft tijdens de tentoonstelling zo'n 40 extra krachten nodig. "De test zullen we doen zonder extra mensen maar tijdens het 'van Eyck'-jaar hebben we dubbel zoveel personeel nodig als anders.", benadrukt De Smet. De 'culturele rampenoefening' vindt volgende week plaats. Het MSK heeft daarna nog ruim drie maanden de tijd om de plannen bij te sturen waar nodig. De tentoonstelling start op 1 februari 2020 en loopt tot eind april.