Na het proces: hoelang zullen de 9 veroordeelde Catalaanse separatisten in de cel zitten?

In het Spaanse rechtssysteem worden gevangenen in drie categorieën ingedeeld. Tot de eerste categorie behoren de meest gevaarlijke gevangenen (terroristen, moordenaars, verkrachters,...). Zij hebben geen enkel recht op welk voordeel dan ook en mogen de gevangenis niet verlaten. Gevangenen van de tweede categorie kunnen voordelen krijgen en mogen de gevangenis soms verlaten. Gevangenen van de derde categorie slapen enkel in de gevangenis. Ze kunnen een job uitoefenen en mogen het weekend met hun familie doorbrengen.



Tot welke categorie de 9 Catalaanse leiders behoren, is nog niet vastgelegd. Die beslissing komt het Catalaanse ministerie van Justitie toe. Het heeft daar twee maanden de tijd voor, maar die beslissing kan evengoed over enkele dagen vallen. Spaanse media gaan ervan uit dat de 9 tot categorie 2 of 3 of een combinatie van beide zullen behoren. Waardoor ze na een kwart van hun straf bovenstaande voordelen toegekend zouden kunnen krijgen. In de praktijk betekent dat dat ze van een gedeeltelijke vrijheid zouden kunnen genieten.