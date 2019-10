Nederlandse boeren hebben "schijt aan het stikstofbeleid", maar het gaat verder dan dat

De Randstad, dat is het gebied waar de economische kern van Nederland ligt. Het is het gebied van de goedbetaalde jobs voor een steeds hoger opgeleide bevolking in de steeds minder betaalbare hippe steden als Amsterdam of Utrecht. Het is het gebied van de ambtenaren en politici in het chique Den Haag en de industrie in het multiculturele Rotterdam. Het is de regio van de duizenden studenten in steden als Leiden.



Het is de regio waar je overal altijd de trein opspringt, waar de snelwegen breder en netter zijn met een snelheidslimiet van 100 km/u, waar je goed beschermd meters onder de zeespiegel kan wonen. Het is gebied waar de roetveegpieten over een paar weken het straatbeeld uitmaken, klimaatmarsen door weer en wind trekken en de beroemde Nederlandse debatcultuur er gewoon bij hoort. Het is de regio waar volgens premier Mark Rutte vorige jaar tijdens een interview "de witte wijn nippende Amsterdamse elite" woont. Een geintje, zei hij achteraf. Maar Rutte geint zelden zomaar.

Het is de regio waar bepaalde politieke partijen zich in het bijzonder thuis voelen en massaal stemmen binnenhalen: de ecologisten van GroenLinks, de links-liberalen van D66 en de rechts-populisten in maatpak van Forum voor Democratie. Het zijn de Nederlanders die zichzelf vaak in talkshows terugzien, wier opinies al iets vaker in nationale kwaliteitskranten terug te vinden zijn.

