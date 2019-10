Nieuw "folterhuis" in Nigeria: Lokale politie redt 67 mannen en jongens

In de staat Katsina, in het noorden van Nigeria, heeft de politie opnieuw tientallen jongens en mannen gered uit een "folterhuis" dat zogezegd dienst deed als koranschool. De slachtoffers werden er misbruikt en vastgehouden in onmenselijke omstandigheden. Voor de inval zouden er ook enkele honderden gevangenen ontsnapt zijn. Vorige maand deed de Nigeriaanse politie nog een gelijkaardige ontdekking in de naburige staat Kaduna.