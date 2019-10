Nog "enkele weken tot maanden" wachten op nieuwe gouverneur Oost-Vlaanderen

Didier Detollenaere zal nog een tijdje waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen blijven. Dat blijkt uit verklaringen van de nieuwe Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) in het parlement. Somers wil het politiek gevoelige dossier eerst rustig bekijken, ook met juristen, voor er een beslissing valt. Een duidelijke deadline is er niet, Somers sprak zelf over "enkele weken tot maanden". Erg veel tijd heeft hij echter niet, want ook de waarnemend gouverneur Detollenaere is binnen minder dan vier maanden pensioengerechtigd.

Selectie zonder resultaat

Oost-Vlaanderen zit intussen al ruim een jaar zonder titelvoerend gouverneur. Nochtans waren er door de vorige Vlaamse regering afspraken gemaakt om een opvolger te zoeken voor Briers. Dat gebeurde met een nieuwe selectieprocedure waar kandidaten vrij op mochten solliciteren. Na een aantal proeven bleef er nog maar een handvol kandidaten over.



Het was nu nog maar een kwestie om daar de beste uit te kiezen, maar dat gebeurde niet, omdat er geruzie over ontstond tussen de meerderheidspartijen. Zij hadden elk hun favoriet en raakten er niet uit. De hele benoeming werd dan maar uitgesteld.

Toch opnieuw politieke benoeming?

De hele procedure werd door de Vlaamse regering in het leven geroepen om een einde te maken aan de politieke benoeming van de gouverneur. Een onafhankelijke selectie zou de beste kandidaat aanwijzen. Dat bleek geen succes, want meerderheidspartij N-VA en Open VLD steunden allebei een andere kandidaat. De N-VA droeg Wim Leerman voor, de algemeen directeur van de stad Aalst. Open VLD wou Carina Van Cauter uit Herzele. Maar zij haakte af, toen haar resultaten van de selectie uitlekten.



Het veroorzaakte een impasse en een nieuwe gouverneur bleef dus uit. Hoe het nu verder moet is onduidelijk. Blijven de kandidaten die de vorige selectie haalden kans maken? Komt er een nieuwe procedure? Of, is het terug naar af en wordt de gouverneur - zoals vroeger - door de Vlaamse regering gekozen.

Geheime akkoorden

Bij de onderhandelingen voor de nieuwe Vlaamse regering zouden er ook geheime akkoorden gesloten zijn, onder meer ook over de gouverneurs. Daarin zou staan dat de selectieprocedure verdwijnt en dat het opnieuw een politieke benoeming wordt. Voorlopig wil niemand dat officieel bevestigen.



Oud-gouverneur Briers, intussen ook federaal parlementslid voor CD&V, betreurt alvast dat daarover nagedacht wordt. "Die procedure heeft heel veel geld gekost. En ik vind het vooral ook heel jammer voor de 100 kandidaten die zich hadden ingeschreven. Ze hebben ervoor gestreden, en die blijven nu in de kou staan."