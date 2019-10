Notre-Dame over vijf jaar weer als nieuw? Architect gelooft erin, "maar er zijn voorwaarden"

De discussie gaat vooral over de torenspits. Die is niet gotisch, maar is er in de negentiende eeuw door de beroemde architect Viollet-le-Duc aan toegevoegd. De torenspits en de dakconstructie zijn ingestort. Mede daarom was het idee gegroeid om een architectuurwedstrijd uit te schrijven, zodat er voor dak en torenspits een alternatief kon worden bedacht. Snel na de brand al circuleerden allerlei futuristische ontwerpen, zoals een glazen koepel of een wandeldak op de Notre-Dame.