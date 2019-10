Hallucinante ontdekking: Nederlands gezin leefde jarenlang afgezonderd in boerderij, man die pand huurde is aangehouden

Een hallucinant verhaal uit Nederland, waar een man van 25 jaar verschillende keren een café in Ruinerwold bezocht. Afgelopen zondag vertelde hij tegen de cafébaas dat hij al negen jaar niet meer buiten was geweest.



"Hij had lang haar, een vies baardje, droeg oude kleding en had een verwarde blik. Volgens hem was hij negen jaar niet naar de kapper geweest. Zijn manier van praten was kinderlijk", aldus de cafébaas aan RTV Drenthe. De jongeman gaf toe dat hij weggelopen was en dat hij zijn broer en zussen wilde helpen.

De politie werd ingeschakeld en doorzocht later op basis van zijn verklaringen een boerderij. Daar bevond zich achter een kast in de living een trap naar een afgesloten ruimte waar zes volwassenen aangetroffen werden. Het bleek om een vader te gaan en vijf kinderen van 18 tot 25 jaar. De vader bleek enkele jaren geleden een herseninfarct te hebben gehad en lag in een bed.