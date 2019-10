"Pano": Hoe onschuldige foto’s van kinderen het doelwit zijn van pedoseksuelen

“Wij zijn niet zo’n grote chiro”, vertelt Louis, die al 6 jaar leider is. “Onze foto’s worden normaal gezien enkele honderden keren bekeken. Maar plots zagen we dat sommige foto’s meer dan 200.000 keer bekeken waren.” Telkens ging het om foto’s waar een stuk ondergoed van een kind te zien was. Of om kinderen in badkleding. Onder die foto’s werden vaak ook ranzige, pedoseksuele commentaren geschreven.

