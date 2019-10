Internetpoll over Britse tv-presentator Piers Morgan: mag hij blijven of moet hij ophoepelen na "pinguïn-controverse"?

Morgans werkgever stelde voor om een poll te houden en Morgan, niet verlegen om een stunt meer of minder, ging daar graag in mee. De vraag van de stemming - of het referendum, zo u wil - is simpel: moet hij opstappen na zijn zoveelste controverse, of mag hij blijven?

Morgan maakte er nog een grapje van in de show: "Laten we het een remain-leave poll noemen, om in de terminologie van de brexit te blijven". In de studio werd ook een muziekje gespeeld van The Clash, "Should I stay or should I go?" (zou ik blijven of vertrekken?) En dat werd uiteindelijk ook de vraag (zie onder).

De poll is razend populair: vanavond hadden al ruim 450.000 mensen gestemd. En misschien verrassend: een meerderheid van zowat 60 procent wil dat hij ophoepelt. Er zijn nu zowat 11 uren over om te stemmen. Op andere platformen lopen er overigens nog andere polls.

Wat dit allemaal voor gevolg zal hebben, is nog onduidelijk. Morgan zelf beweert alvast dat de poll gemanipuleerd wordt door tegenstanders, maar mogelijk is dit gewoon een grote publiciteitsstunt, want zijn contract loopt af op het einde van het jaar. "Je moet hem één ding nageven: het verfrissende is dat hij zijn mening geeft", zegt Feyten.